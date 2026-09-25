Токийские мстители. Том 13.

2 отзыва
Токийские мстители. Том 13. манга
8% 5%
Токийские мстители
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

«Брахман» перетягивает на свою сторону Такэмити, и теперь у него нет большей заботы, чем спасти от гибели Сэндзю Кавараги, его главу. По какой-то причине Такэмити предчувствует ближайшее будущее, где снова видит смерти своих друзей. Несмотря на новую способность прыгать во времени, самое важное он доглядеть не может: Дракэн снова ранен, «Префекты Рокухары» и «Брахман» сошлись, чтобы вступить в смертельную схватку, и на поле боя приезжает Майки…

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