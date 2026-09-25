Токийские мстители. Том 13.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
«Брахман» перетягивает на свою сторону Такэмити, и теперь у него нет большей заботы, чем спасти от гибели Сэндзю Кавараги, его главу. По какой-то причине Такэмити предчувствует ближайшее будущее, где снова видит смерти своих друзей. Несмотря на новую способность прыгать во времени, самое важное он доглядеть не может: Дракэн снова ранен, «Префекты Рокухары» и «Брахман» сошлись, чтобы вступить в смертельную схватку, и на поле боя приезжает Майки…