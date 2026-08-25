Собрание манги Токийские мстители. (13-15 том)

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Том 13.

«Брахман» перетягивает на свою сторону Такэмити, и теперь у него нет большей заботы, чем спасти от гибели Сэндзю Кавараги, его главу. По какой-то причине Такэмити предчувствует ближайшее будущее, где снова видит смерти своих друзей. Несмотря на новую способность прыгать во времени, самое важное он доглядеть не может: Дракэн снова ранен, «Префекты Рокухары» и «Брахман» сошлись, чтобы вступить в смертельную схватку, и на поле боя приезжает Майки…

Том 14.

Битва Трех Божеств закончилась полной катастрофой: «Префекты Рокухары» слились с «Мандзи» из Канто, «Брахман» распущен и уже больше не соберется. Но куда хуже то, что Майки едва не убил Такэмити в драке. Темное начало Мандзиро Сано уже не остановить, его дорога к величию выложена трупами, и Такэмити ничего не остается, кроме как самому стать необоримой силой, способной бросить ему вызов. Для этого ему нужно собрать собственный мотоклуб, куда войдут все, кто готов рискнуть жизнью ради Майки…

Том 15.

Как бы Такэмити ни пытался спасти Майки, все упирается в историю его брата Синъитиро Сано, путешественника во времени, который пожертвовал ради младшего брата всем. Другой важнейшей фигурой в этой трагедии оказывается как будто ничем не примечательный Харутиё Сандзу, которому известно о прошлом и будущем слишком многое. Впереди финальная битва Такэмити и его друзей. Удастся ли им справиться с темным началом Майки и действительно спасти всех?

Содержит заключительные три тома: 29, 30,31.