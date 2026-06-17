Собрание манги Монолог фармацевта. (7-8 том)

2 отзыва
Собрание манги Монолог фармацевта. (7-8 том) манга
17% 5%
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 580 ₽
2 150 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
61.2%

Подарков за предзаказ осталось 1224 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

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Том 7

Во дворце императорских жен вновь неспокойно: приближаются роды Гёкуё гуйфэй, которые обещают быть тяжкими. Чтобы не потерять ребенка, господин Дзинси устраивает так, чтобы Ломэня все-таки вернули на службу. В то же время во дворец поступают новые евнухи, среди которых один особенно знаменит. Приглядевшись к нему, Маомао узнает в нем бежавшую Суйрэй, и та заманивает ее в Лисью деревню обещанием поведать таинственный рецепт…

Том 8

К своему удивлению, господин Дзинси обнаруживает, что одним днем пропали Маомао и Суйрэй, а вслед за ними исчезла и наложница высшего ранга Лоулань. Допросив ее служанку, он нападает на след госпожи травницы, который приводит его к мятежникам. Одновременно Лахан, наследник Лакана, раскрывает крупное хищение в связи с незаконным оборотом железа. Кто-то неустанно плетет интриги в императорском дворце, однако вот-вот будет повержен…

Отзывы и вопросы

A

K

У меня пока такое чувство что эта манга будет по количеству томам как ванпис под сто томов в будущем. Спасибо что взелись за лицензию этой манги и ранобэ(всё предзаказано и ждёт своего место).

К

Здравствуйте, очень красиво оформлено. А внутри манга цветная? Сколько частей всего? Спасибо большое за пост. Жду ответа. Досвидания и ещё раз спасибо!

Xl Media

2026-05-07 11:16:16

Здравствуйте! В манге есть несколько цветных страниц, но так она вся черно-белая. 7 и 8 книга догонят японский онгоинг, манга еще выходит.

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