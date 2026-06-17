Собрание манги Монолог фармацевта. (7-8 том)

Подарков за предзаказ осталось 1224 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Подарков за предзаказ осталось 1224 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Том 7
Во дворце императорских жен вновь неспокойно: приближаются роды Гёкуё гуйфэй, которые обещают быть тяжкими. Чтобы не потерять ребенка, господин Дзинси устраивает так, чтобы Ломэня все-таки вернули на службу. В то же время во дворец поступают новые евнухи, среди которых один особенно знаменит. Приглядевшись к нему, Маомао узнает в нем бежавшую Суйрэй, и та заманивает ее в Лисью деревню обещанием поведать таинственный рецепт…
Том 8
К своему удивлению, господин Дзинси обнаруживает, что одним днем пропали Маомао и Суйрэй, а вслед за ними исчезла и наложница высшего ранга Лоулань. Допросив ее служанку, он нападает на след госпожи травницы, который приводит его к мятежникам. Одновременно Лахан, наследник Лакана, раскрывает крупное хищение в связи с незаконным оборотом железа. Кто-то неустанно плетет интриги в императорском дворце, однако вот-вот будет повержен…
2026-06-17 01:36:01
У меня пока такое чувство что эта манга будет по количеству томам как ванпис под сто томов в будущем. Спасибо что взелись за лицензию этой манги и ранобэ(всё предзаказано и ждёт своего место).
2026-05-06 23:30:51
Здравствуйте, очень красиво оформлено. А внутри манга цветная? Сколько частей всего? Спасибо большое за пост. Жду ответа. Досвидания и ещё раз спасибо!
2026-05-07 11:16:16
Здравствуйте! В манге есть несколько цветных страниц, но так она вся черно-белая. 7 и 8 книга догонят японский онгоинг, манга еще выходит.