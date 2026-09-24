Собрание манги Хвост Феи (23-25 том)

Подарков за предзаказ осталось 7 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Подарков за предзаказ осталось 7 Число подарочных комплектов с лимитированным мерчом, доступных для заказа
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Первым 500 покупателям, оформившим предзаказ, комплект бонусов в подарок!
Том 23
Король Эдоласа продолжает беспощадное истребление эксидов! Более того, он лично садится за штурвал «Дрома Анима» — величайшего магического оружия, усиленного драконьей броней. Ему противостоят Нацу, Гажил и Венди, пока Люси и остальные отчаянно сражаются с королевскими войсками. Эрза Скарлет против Эрзы Найтуокер, Мистоган против порядков Эдоласа… К чему приведет эта отчаянная борьба?
Том 24
Совершив настоящее чудо, Нацу и его друзья благополучно вернулись из Эдоласа в Земной край. И очень вовремя, ведь дома их ждет грандиозное событие, которое проходит лишь раз в год, — испытание на присуждение магу ранга S! Восемь кандидатов и восемь напарников, таинственный остров Сириус, священная земля для гильдии, тяжелейшие бои… И лишь одному суждено получить заветный ранг S! Кому же улыбнется удача?
Том 25
Испытания на присуждение ранга S в самом разгаре, только на острове Сириус неприятности идут одна за другой. То Мест, напарник Венди, ведет себя как-то подозрительно, то перед Нацу и его товарищами появляется загадочный юноша, способный вытягивать жизненную силу из всего, что только может быть живо! Но это еще не все: на «Хвост феи» нападает темная гильдия «Сердце гримуара». Похоже, они собрались оживить черного мага Зерефа!