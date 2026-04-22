Перекур за супермаркетом. Том 3.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Прошел уже целый год со встречи Сасаки и Таямы: они вместе ходят на перерывы, поесть рамэна, обмениваются новостями и мелкими подарками. Весь супермаркет ждет, когда они начнут встречаться, но Таяма упорствует: пока Сасаки не признает в ней Ямаду, их отношения не изменятся. Таяма и Сасаки говорят все чаще и чаще, и кажется, что возрастная пропасть между ними только ширится. Однако, отталкивая друг друга в мелочах, они лишь больше сближаются…