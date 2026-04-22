Перекур за супермаркетом. Том 2.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
За весной приходит лето, а там и осень с зимой. Но каждую свободную минуту Сасаки старается провести с Таямой. Они говорят обо всем и ни о чем, наслаждаются праздниками и сезонными вкусностями, и кажется, что их отношения не сдвинутся с мертвой точки.Но вдруг коллега Таямы подмечает у Сасаки кольцо и видит его в компании молодой женщины… Неужели он женат? И все это время обманывал Таяму? Как она поступит с соперницей?