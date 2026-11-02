Лето, когда погас свет. Том 1

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Лето, когда погас свет. Том 1 манга
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  • Hikaru ga Shinda Natsu. Vol 1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-15088
  • Вес: 800 гр.
  • Источник: Hikaru ga Shinda Natsu
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Год выпуска: 2027
  • Жанр: Ужасы, Мистика и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Мокумокурэн
  • ISBN: 978-5-91996-636-4
  • Дата выхода: Февраль 2027

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Ёсики и Хикару — друзья детства, выросшие в одной деревне. И однажды Ёсики замечает, что место его друга заняло жуткое нечто, укравшее внешность и повадки Хикару. Но мало того: вместе с двойником в деревню приходит тьма… Что предпримут жители деревни перед лицом неизвестного?

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