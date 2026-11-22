Здравствуйте, хотел бы уточнить у Вас, будет ли ещё продаваться данный комплект? Есть ли смысл ждать, чтобы купить все 23 тома или лучше по отдельности?

Здравствуйте! Как только приедут все необходимые допечатки, комплект снова будет доступен для покупки. Когда выйдут допечатки, у нас нет информации, к сожалению.