Здравствуйте, извините за нескромный вопрос, почему вы закончили издавать следующие главы манги героя щита? Дело в ап (авторском праве) или манга не приносила должную выручку?

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