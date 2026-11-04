Комплект манги Вехи истории. Тома 1-2

«Вехи истории» — масштабная историческая эпопея Хитоси Ивааки, известного в России по новаторской манге «Паразит». События разворачиваются в Древней Греции в IV веке до нашей эры, в центре сюжета оказывается реальная историческая личность, Эвмен из Кардии, известный полководец и личный секретарь Александра Македонского. Хитоси Ивааки превращает биографию Эвмена в захватывающий роман о становлении и взрослении. «Вехи истории» сочетают скрупулёзно воссозданные исторические детали с глубокими и проработанными персонажами, а сюжет балансирует между личными драмами и эпическими баталиями.

Том 1.

Юный Эвмен растёт в богатой семье в греческом городе Кардия и получает классическое образование. Его отличают пытливый ум и страсть к чтению, поэтому долгие часы он проводит в домашней библиотеке. Казалось бы, Эвмену можно не переживать за своё будущее, но случайная встреча со скифским рабом кардинально изменит его жизнь.

Том 2.

Череда трагических событий в одночасье превращает Эвмена из свободного гражданина в раба — ведь в его жилах течёт кровь скифа. Он покидает родную Кардию и вместе со своим новым хозяином отплывает в далёкую Ольвию. Однако добраться туда ему не суждено: после вспыхнувшего мятежа на судне и последующего кораблекрушения Эвмен оказывается в Пафлагонии, в небольшой деревушке Боа, которая становится его новым домом. Здесь он постигает азы владения мечом, преподаёт местным жителям труды греческих философов и впервые влюбляется. Но мирная жизнь длится недолго: алчный наследник из соседнего города угрожает деревне войной, и лишь Эвмен, пойдя на хитрость, достойную самого Одиссея, может спасти свой новый дом.