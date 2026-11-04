Комплект манги Вехи истории. Тома 1-2

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Комплект манги Вехи истории. Тома 1-2 манга
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Вехи истории
Том 1
Том 2
Тома 1-2

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
2 180 ₽
1 980 ₽
Цена по предзаказу Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

«Вехи истории» — масштабная историческая эпопея Хитоси Ивааки, известного в России по новаторской манге «Паразит». События разворачиваются в Древней Греции в IV веке до нашей эры, в центре сюжета оказывается реальная историческая личность, Эвмен из Кардии, известный полководец и личный секретарь Александра Македонского. Хитоси Ивааки превращает биографию Эвмена в захватывающий роман о становлении и взрослении. «Вехи истории» сочетают скрупулёзно воссозданные исторические детали с глубокими и проработанными персонажами, а сюжет балансирует между личными драмами и эпическими баталиями.

Том 1.

Юный Эвмен растёт в богатой семье в греческом городе Кардия и получает классическое образование. Его отличают пытливый ум и страсть к чтению, поэтому долгие часы он проводит в домашней библиотеке. Казалось бы, Эвмену можно не переживать за своё будущее, но случайная встреча со скифским рабом кардинально изменит его жизнь.

Том 2.

Череда трагических событий в одночасье превращает Эвмена из свободного гражданина в раба — ведь в его жилах течёт кровь скифа. Он покидает родную Кардию и вместе со своим новым хозяином отплывает в далёкую Ольвию. Однако добраться туда ему не суждено: после вспыхнувшего мятежа на судне и последующего кораблекрушения Эвмен оказывается в Пафлагонии, в небольшой деревушке Боа, которая становится его новым домом. Здесь он постигает азы владения мечом, преподаёт местным жителям труды греческих философов и впервые влюбляется. Но мирная жизнь длится недолго: алчный наследник из соседнего города угрожает деревне войной, и лишь Эвмен, пойдя на хитрость, достойную самого Одиссея, может спасти свой новый дом.

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