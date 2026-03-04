Комплект манги Подземелье вкусностей. (1-7 том)

Одна неудача в подземелье может изменить все! Несколько ловушек, потеря провианта, и вот отряд Лайоса терпит поражение, а его сестру съедает алый дракон! Уже в драконьей пасти Фалин завершает заклинание и отправляет Лайоса и других спутников на поверхность, однако несчастные оставляют в подземелье буквально все! Как им сражаться с таким ужасающим противником? Где найти средства, на что купить снаряжение? Нищие и голодные, они принимают непростое решение: готовить вкусности из монстров!