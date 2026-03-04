Комплект манги Подземелье вкусностей. (1-7 том)

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Комплект манги Подземелье вкусностей. (1-7 том) манга
30% 5%
  • Dungeon Meshi. Vol. 1-7
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14347
  • Вес: 4200 гр.
  • Источник: Dungeon Meshi
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Приключения, Комедия и Фэнтези
  • Обложка: Твердая обложка и Суперобложка
  • Серия: Dungeon Meshi
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Рёко Куи
  • ISBN: 9785919966227
Подземелье вкусностей
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
9 730 ₽
6 790 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Одна неудача в подземелье может изменить все! Несколько ловушек, потеря провианта, и вот отряд Лайоса терпит поражение, а его сестру съедает алый дракон! Уже в драконьей пасти Фалин завершает заклинание и отправляет Лайоса и других спутников на поверхность, однако несчастные оставляют в подземелье буквально все! Как им сражаться с таким ужасающим противником? Где найти средства, на что купить снаряжение? Нищие и голодные, они принимают непростое решение: готовить вкусности из монстров! 

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