Комплект манги Король шаманов. (1-18 том)

Оригинальная цена
22 920 ₽
14 790 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
Здесь лучшие шаманы мира схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!
В класс Манты Оямады переводится странный парень Ё Асакура. Он называет себя "шаманом" и говорит, что приехал в Токио, чтобы заручиться поддержкой сильных духов. В первую очередь Ё хочет помочь призраку легендарного самурая...