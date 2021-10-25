Комплект манги Берсерк 1-14 том (комплект из 14-ти книг)

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Комплект манги Берсерк 1-14 том (комплект из 14-ти книг) манга
20%
Берсерк
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Оригинальная цена
25 060 ₽
20 090 ₽
Специальная цена

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Издание в твердом переплете, с суперобложкой и ляссе.

Одинокий воин, облаченный во все черное и с огромным, в человеческий рост, мечом за спиной, странствует по свету, верша свою месть силам зла. Там, где проходит его путь, неизменно остаются горы трупов, а кровь льется рекой. Народная молва нарекла этого воина Черным Мечником, но прежде его звали Гатсом, и он был обычным наемником, пока одно событие не изменило его жизнь навсегда.

В одном из трактиров Гатс случайно спасает жизнь эльфу по имени Пак, и тот, восхищенный мастерством и невероятной силой Черного Мечника, решает отправиться с ним в долгий путь. Он еще не знает, насколько тяжела и полна опасностей жизнь Гатса и как кровожадны и могущественны чудовища, которым тот поклялся отомстить...

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