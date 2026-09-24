Хвост Феи. Том 25.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Испытания на присуждение ранга S в самом разгаре, только на острове Сириус неприятности идут одна за другой. То Мест, напарник Венди, ведет себя как-то подозрительно, то перед Нацу и его товарищами появляется загадочный юноша, способный вытягивать жизненную силу из всего, что только может быть живо! Но это еще не все: на «Хвост феи» нападает темная гильдия «Сердце гримуара». Похоже, они собрались оживить черного мага Зерефа!