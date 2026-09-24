Хвост Феи. Том 24

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Совершив настоящее чудо, Нацу и его друзья благополучно вернулись из Эдоласа в Земной край. И очень вовремя, ведь дома их ждет грандиозное событие, которое проходит лишь раз в год, — испытание на присуждение магу ранга S! Восемь кандидатов и восемь напарников, таинственный остров Сириус, священная земля для гильдии, тяжелейшие бои… И лишь одному суждено получить заветный ранг S! Кому же улыбнется удача?