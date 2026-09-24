Хвост Феи. Том 23

0 отзывов
Хвост Феи. Том 23 манга
8% 5%
  • Fairy Tail. Vol 23.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14851
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Fairy Tail
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см
  • Количество страниц: 202
  • Жанр: Приключения, Комедия и Сёнэн
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Хиро Масима
  • ISBN: 978-5-91996-615-9
  • Дата выхода: Ноябрь 2026