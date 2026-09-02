Фейбл. Том 6

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Фейбл. Том 6 манга
  • The Fable. Vol.6
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-14779
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: The Fable
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 408
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Боевик, Комедия и Триллер
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кацухиса Минами
  • ISBN: 978-5-907576-90-2
  • Дата выхода: Октябрь 2026
Фейбл
Том 1
Том 2
Том 3

Нет в наличии

Описание

Вместе с сообщниками Уцубо заманил Кайнуму в хитроумную ловушку, и теперь тот расстанется минимум с шестьюдесятью миллионами иен, а может, даже и с жизнью. Во время этой аферы Уцубо случайно узнаёт, что доставивший ему визитки курьер является тем самым Фейблом, с которым он столкнулся четыре года назад и лишь чудом выжил. Теперь Уцубо вынашивает план мести и хочет использовать Хинако в качестве приманки. Фейблу и Ёко не остаётся ничего другого, как отправиться в логово врага и спасти беззащитную девушку.

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