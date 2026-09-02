Фейбл. Том 6

Вместе с сообщниками Уцубо заманил Кайнуму в хитроумную ловушку, и теперь тот расстанется минимум с шестьюдесятью миллионами иен, а может, даже и с жизнью. Во время этой аферы Уцубо случайно узнаёт, что доставивший ему визитки курьер является тем самым Фейблом, с которым он столкнулся четыре года назад и лишь чудом выжил. Теперь Уцубо вынашивает план мести и хочет использовать Хинако в качестве приманки. Фейблу и Ёко не остаётся ничего другого, как отправиться в логово врага и спасти беззащитную девушку.