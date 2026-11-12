Берсерк. Том 21.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Благодаря чарам владычицы Цветочной Метели, известной под именем Данан, после долгого путешествия к себе Каска наконец-то пробуждается от кошмаров. Но в долгожданный миг встречи, увидев перед собой Гатса, она вспоминает пережитый ужас Затмения. Из ее груди вырывается страшный вопль…
Тем временем армия возрожденного Мидленда, во главе которой стоит новый Отряд Соколов под предводительством Гриффита, отбивает столицу, и на некоторое время всюду воцаряется мир. Однако затишье это временно. Связанные невидимыми узами, Свет и Тьма готовятся к новому столкновению…