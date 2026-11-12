Берсерк. Том 20.

Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Сразив морского бога, Гатс и его спутники наконец-то достигают цели своего долгого путешествия — острова эльфов. Здесь они надеются обрести пристанище для Каски и встретиться с Цветочной Метелью, владычицей эльфов, владеющей магией, способной возвращать рассудок.
Странствие героев подходит к долгожданной развязке, и каждый из них всеми силами стремится ее приблизить, однако на верном пути их поджидают всевозможные ловушки и проклятие, расставленные теми, кто явно не желает видеть на Эльфхейме незваных гостей. Как же поступят Гатс и его команда?