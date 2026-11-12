Берсерк. Том 20.

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Берсерк. Том 20. манга
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Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Сразив морского бога, Гатс и его спутники наконец-то достигают цели своего долгого путешествия — острова эльфов. Здесь они надеются обрести пристанище для Каски и встретиться с Цветочной Метелью, владычицей эльфов, владеющей магией, способной возвращать рассудок.

Странствие героев подходит к долгожданной развязке, и каждый из них всеми силами стремится ее приблизить, однако на верном пути их поджидают всевозможные ловушки и проклятие, расставленные теми, кто явно не желает видеть на Эльфхейме незваных гостей. Как же поступят Гатс и его команда?

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