Берсерк. Том 19.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Морской бог таинственного острова неожиданно пробудился, и Гатс вместе с Ширке пытаются добраться до его нутра, дабы остановить обезумевшее чудовище. Однако мощные удары божественного сердца сводят их с ума, к тому же призывают целые косяки морских тварей. К счастью, на помощь Гатсу и Ширке уже спешат мерроу, природные враги древнего исполина, и среди них оказывается молодая девушка Исма, которая вдруг узнает, что на самом деле рождена русалкой…
Смогут ли мерроу объединиться с людьми, чтобы уничтожить морского бога, а после вытащить Гатса из его нутра?