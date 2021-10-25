Берсерк. Том 18.

Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
В попытке превзойти Десницу Господню Ганишка проходит через новое перерождение и вступает в схватку с Гриффитом. Многие принимают их бой за конец света, веря, что Белоснежный Сокол совершит чудо и спасет их всех.
Однако Сокол лишь устанавливает новый миропорядок. После поражения Ганишки чудовища и волшебные существа, прежде существовавшие лишь в человеческом воображении, хлынули с астрального плана в реальный, и в самом сердце вселенной теперь высится великолепная твердыня Сокола — Фалькония. Мечта Гриффита становится явью, и он как триумфатор вступает в столицу своего королевства.