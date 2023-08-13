Мир фантастики. Спецвыпуск №11: Страшная фантастика

Мир фантастики. Спецвыпуск №11: Страшная фантастика
  • Категория: Журналы
  • Вес: 850 гр.
  • Издатель: Hobby World
  • Размер: 20,7 x 28,3 см.
  • Количество страниц: 176
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Твердая обложка
Описание

Хоррор — это то, что всегда нас одновременно пугало и привлекало. Притягивало и отталкивало. Страшные байки у костра, готические повести, чёрно-белые немые фильмы ужасов, современные изобретательные спецэффекты в фильмах и играх, пробирающая до костей музыка… Существует столько методов испугать или испугаться! Под обложкой этого номера вы найдёте портреты самых выдающихся творцов жанра и рецензии на вещи, которые стали знаковыми для хоррора. Бойтесь на здоровье!

В этом выпуске:

  • Cтрах в фольклоре — как и чем пугают нас скандинавы, японцы, кельты и не только
  • Развитие ужасов в литературе — готический роман, рождение Дракулы и Франкенштейна и прочие великие фигуры жанра
  • Cовременная хоррор-литература — самые яркие мастера и произведения
  • Ужасы на экране — история жанра от первых образцов до современного постмодерна
  • Cтрашные комиксы — золотой век, расцветы, падения и главные звёзды
  • Музыка, играющая на самых тёмных струнах души
  • Пугающие рассказы Юрия Некрасова, Виктора Колюжняка и даже жуткий комикс по сценарию Александры Злотницкой!

Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко

