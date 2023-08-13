Мир фантастики. Спецвыпуск №11: Страшная фантастика

Описание
Хоррор — это то, что всегда нас одновременно пугало и привлекало. Притягивало и отталкивало. Страшные байки у костра, готические повести, чёрно-белые немые фильмы ужасов, современные изобретательные спецэффекты в фильмах и играх, пробирающая до костей музыка… Существует столько методов испугать или испугаться! Под обложкой этого номера вы найдёте портреты самых выдающихся творцов жанра и рецензии на вещи, которые стали знаковыми для хоррора. Бойтесь на здоровье!
В этом выпуске:
- Cтрах в фольклоре — как и чем пугают нас скандинавы, японцы, кельты и не только
- Развитие ужасов в литературе — готический роман, рождение Дракулы и Франкенштейна и прочие великие фигуры жанра
- Cовременная хоррор-литература — самые яркие мастера и произведения
- Ужасы на экране — история жанра от первых образцов до современного постмодерна
- Cтрашные комиксы — золотой век, расцветы, падения и главные звёзды
- Музыка, играющая на самых тёмных струнах души
- Пугающие рассказы Юрия Некрасова, Виктора Колюжняка и даже жуткий комикс по сценарию Александры Злотницкой!
Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко