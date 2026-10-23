Значок Sumeru Dehya

Дэхья — играбельный Пиро персонаж в "Genshin Impact". Пиро персонаж Дэхья усиливает способность отряда к выживанию. Элементальный навык позволяет Дэхье создавать Огненное узилище, которое увеличивает сопротивление прерыванию персонажей, находящихся в его области, а также принимает на себя часть полученного ими урона. Когда противники, находящиеся в области Огненного узилища, получают урон, она совершает совместную атаку и наносит Пиро урон.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию.