Горо - географический персонаж в "Genshin Impact". Горо — глава войск Ватацуми, прошедший сотни битв. Несмотря на свое звание и боевой опыт, является очень милым и заботливым парнем. Для него подчиненные - это не просто солдаты, для Горо их благополучие не менее важно, чем победа в войне. Звериные воля и интуиция всегда помогают ему найти путь к победе, даже в самой безнадежной ситуации.