Значок Fleeting Colors in Flight Keqing

Кэ Цин — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Нрав и взгляды Кэ Цин многим могут не понравиться. Но она парирует их аргументы с той же легкостью, как расправляется со Стражем руин. Этот персонаж хорош как в нанесении физического, так и электро урона. А ее потрясающий в плане красоты Взрыв стихии никого не оставит равнодушным. Если в вашем отряде не хватает немного электричества, то она та, кто вам нужен.