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Артбуки The Last Of Us (комплект из 2 книг)
Артбуки The Last Of Us (комплект из 2 книг)
0 отзывов
16%
1
Мир игры The Last of Us
2
Мир игры The Last of Us Part II
3
Артбуки The Last Of Us (комплект из 2 книг)
Категория:
Артбуки
Артикул:
Artbooks-14858
Вес:
2945 гр.
Источник:
The Last of Us
Издатель:
Xl Media
Размер:
31 x 24 см.
Обложка:
Твердый переплет
Автор:
Naughty Dog
The Last of Us
Part I
Part II
Комплект
Оригинальная цена
6 980 ₽
5 890 ₽
Цена от издательства
Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
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