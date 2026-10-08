Немногословный глава Отдела безопасности космической станции «Герта».

Арлан ничего не понимает в научных исследованиях, но готов пожертвовать своей жизнью ради защиты сотрудников станции, для которых эти исследования значат очень многое. Он не боится боли и носит шрамы с достоинством.



Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков.



Размеры: 18,4 х 18,6 см.