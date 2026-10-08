Акриловая фигурка Character Standee Destruction Arlan

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Акриловая фигурка Character Standee Destruction Arlan category.acrylic-figures
45%
Оригинальная цена
1 990 ₽
1 095 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Немногословный глава Отдела безопасности космической станции «Герта».
Арлан ничего не понимает в научных исследованиях, но готов пожертвовать своей жизнью ради защиты сотрудников станции, для которых эти исследования значат очень многое. Он не боится боли и носит шрамы с достоинством.

Honkai: Star Rail - это популярная видеоигра в жанре космического фэнтэзи с пошаговыми боями и системой гача. Игроки отправляются в межпланетное путешествие на Звездном Экспрессе, исследуют уникальные миры, собирают отряд из разнообразных персонажей и раскрывают тайны вселенной. Проект быстро завоевал мировую популярность, включая Россию, уверенно занимая высокие места в рейтингах и привлекая миллионы игроков. 

Размеры: 18,4 х 18,6 см.

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